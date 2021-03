Plusieurs projets de trains de nuit de et vers la Belgique sont à l’étude

Des discussions sont en cours entre différents acteurs à propos de la possibilité de développer des trains de nuit de et vers la Belgique, a indiqué mardi le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) en commission de la Chambre.

La compagnie ferroviaire belge pourrait par exemple mobiliser du personnel ou encore des locomotives et participer à la vente des billets. Mais la SNCB ne dispose plus de voitures-couchettes et ne prévoit pas d’en acquérir, a-t-il ajouté.