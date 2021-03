Christian Benteke voulait se montrer avec les Diables: «Le fruit de mon travail» (vidéo)

Les Diables rouges ont déroulé face à la Biélorussie mardi soir dans le cadre de leur troisième match qualificatif pour le Mondial 2022. Plusieurs joueurs ont pu porter leur pierre à l’édifice lors de ce 8-0 donc un certain Christian Benteke.

« Je montais avec un état d’esprit déterminé. C’était un match où le coach a dit qu’il voulait faire tourner l’effectif. Je savais qu’en disant ça, c’était une occasion de me montrer et de lui montrer que j’étais toujours là. Ce n’est pas frustrant d’être derrière Michy mais c’est frustrant de ne pas pouvoir commencer ce match », confie-t-il au micro de la RTBF.

« Je m’attendais à avoir plus de temps de jeu. Ce but est le fruit de mon travail. Je n’ai jamais été dans une position favorable. Je suis quelqu’un de peu expressif mais je suis très content de ce but. On est resté sérieux même si on savait que ce match serait plus facile que les autres ».