Roberto Martinez milite pour un élargissement de la liste pour l’Euro à 27 joueurs: «Un amical le 3 juin»

Roberto Martinez, que retenez-vous de ce rassemblement, le dernier avant l’Euro ?

Beaucoup d’informations. Ce rassemblement comportait un mix du présent et du futur, avec des jeunes joueurs et d’autres éléments d’expérience. Nous avons une image plus clair des qualités dont nous disposons. Le groupe est vraiment bien équilibré.

Sur quels critères allez-vous vous baser pour construire votre sélection des 23 ?

La fraîcheur et les minutes jouées cette saison, notamment. Le profil de nos trois opposants à l’Euro joue un rôle également. Un grand tournoi est très différent dans l’approche des matches, d’autant qu’il y a deux étapes entre la phase de groupe et la phase éliminatoire. Il faudra avoir le groupe le mieux équilibré possible. J’ai l’espoir que la liste soit élargie par l’UEFA, à 26 ou 27 joueurs, vu les conditions actuelles. La pandémie est toujours menaçante et il est difficile de savoir si posséder 23 joueurs sera suffisant pour participer au championnat d’Europe.

Pensez-vous que cela soit réaliste ? L’UEFA a-t-elle été contactée à ce sujet ?

Je ne sais pas si cela va remonter jusqu’en haut, c’est pour l’instant une discussion que nous avons avec les autres nations comme l’Angleterre et l’Italie. Avoir un joueur en plus par ligne est une nécessité, nous sommes tous d’accord là-dessus.

Quel est le programme des Diables rouges d’ici l’Euro ?

Nous allons bientôt annoncer un deuxième match amical pour le 3 juin. Comme vous le savez déjà, nous affronterons la Croatie le 6 juin. Les deux matches auront lieu en Belgique. Nous installerons notre camp à Tubize et nous y ferrons un état des lieux concernant l’état de fraîcheur des joueurs.

Il sera plus que jamais difficile pour vous de définir une liste de 23 joueurs pour l’Euro.

Ce qui sera important dans les prochains mois, ce n’est pas seulement l’Euro. Nous allons jouer trois tournois majeurs en 18 mois, avec l’Euro, la Nations League et la Coupe du monde. Et il y aura déjà un rassemblement important en septembre. L’important pour les joueurs est de faire partie de ce groupe qui ira jusqu’au Qatar en 2022.