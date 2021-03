Qualifications Mondial 2022: le Portugal s’est fait peur, carton des Pays-Bas (vidéos)

A Trnava, Milan Skriniar (38e, 1-0) et Robert Mak (74e, 2-1) ont signé le succès de la Slovaquie sur la Russie, qui avait égalisé par Mario Fernandes (71e, 1-1). Les Russes sont dépassés au classement par les Croates, vainqueurs de Malte 3-0. Les deux équipes comptent 6 points, un de plus que la Slovaquie (3e) et deux sur Chypre (4e), qui a battu la Slovénie (1-0). En s’imposant 1-3 au Luxembourg, le Portugal a rejoint la Serbie, victorieuse 1-2 en Azerbaïdjan, en tête du Groupe A (7 points). Les Lusitaniens ont mis du temps à rentrer dans le match et les Grands Ducaux avaient 61 % de possession de ballon à la 21e minute. Alors que les Portugais commençaient à mieux construire, les Lions rouges ont ouvert la marque par Gerson Rodrigues, qui a repris de la tête un centre du joueur de Waasland-Beveren Danel Sinani (30e, 1-0). La Seleçao a alors mitraillé Anthony Moris. Le gardien de l’Union Saint-Gilloise a fini par s’incliner sur un coup de tête de Diogo Jota (45e+2, 1-1).

A la reprise, Cristiano Ronaldo a mis son premier but dans ces qualifications (51e, 1-2) et Joao Palhinha (80e, 1-3) assuré face à des Luxembourgeois, qui ont terminé à dix à la suite de l’exclusion de Maxime Chanot (87e). Sinani a été remplacé dans la foulée et le Standardman Laurent Jans a joué tout le match. Le Luxembourg (3 points) est 3e alors que l’Irlande du Nord et l’Azerbaïdjan (2 défaites) sont derniers.

Dans le groupe G, la Turquie a partagé l’enjeu face à la Lettonie (3-3). Kenan Karaman (2e, 1-0) et Hakan Calhanoglu (33e, 2-0) avaient pourtant lancé les Turcs mais Roberts Savalnieks (35e, 2-1) les a surpris. Burak Yilmaz sur penalty (52e, 3-1) a redonné de la marge aux visités mais Roberts Uldrikis (58e, 3-2) et Davis Ikaunieks (79e, 3-3) ont arraché le premier point des Lettons. La Turquie (7 points) reste première devant les Pays-Bas (6 points), qui se sont promenés à Gibraltar (0-7).