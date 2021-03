Progression record de 35% des ventes pour l'e-commerce transfrontalier européen

Le "TOP 500 Cross-Border Retail Europe" du commerce transfrontalier en ligne est une compilation complète de données transfrontalières sur les sites des retailers européens. Le classement est obtenu sur bas de plusieurs paramètres, dont les ventes en ligne transfrontalières en Europe et le nombre et le pourcentage de visites transfrontalières.

Ikea mène le classement, juste devant H&M et Pandora. Dans le top 10, on retrouve notamment des enseignes comme Lego, Nespresso, Expert, Cos ou Swarovski. Pour la première fois, ce top 10 n'est d'ailleurs composé uniquement que de retailers omnichannels. Les sortants sont les plateformes internet Zalando et Vivino ainsi que les marques C&A, Zara et Tomtom.