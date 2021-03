Insurrection à Washington: des policiers attaquent Trump en justice

Les deux hommes à l’origine de la plainte, James Blassingame et Sidney Hemby, disent avoir subi des « blessures physiques et psychologiques » lors des affrontements, selon eux fomentés par M. Trump.

Deux agents de la police du Capitole ont porté plainte contre l’ancien président Donald Trump pour avoir incité au violent assaut lancé le 6 janvier contre l’institution américaine. Un policier était décédé et des dizaines d’autres avaient été blessés lors de cet épisode qui a profondément marqué l’Amérique. Les deux hommes à l’origine de la plainte, James Blassingame et Sidney Hemby, disent avoir subi des « blessures physiques et psychologiques » lors des affrontements, selon eux fomentés par M. Trump, qui vivait alors ses derniers jours en tant que président et refusait catégoriquement de reconnaître sa défaite face à Joe Biden.

« Les insurgés ont été encouragés par le comportement de M. Trump au cours des derniers mois, qui a conduit ses partisans à croire à ses affirmations fausses selon lesquelles il était sur le point d’être chassé de la Maison-Blanche en raison d’une fraude électorale massive », soulignent-ils dans la plainte déposée devant le tribunal fédéral de Washington.

« La foule insurgée, que M. Trump a chauffé à blanc, encouragé, incité, guidé, aidé et dont il était complice, s’est frayée un chemin par la force face aux plaignants et à leurs collègues, les poursuivant et les agressant », poursuivent-ils.