Cristiano Ronaldo, buteur face au Luxembourg, n’est plus qu’à six longueurs du record de buts en équipe nationale (vidéo)

Cristiano Ronaldo a enfin retrouvé le chemin des filets en sélection national. Muet depuis quatre rencontres avec la Seleçao, l’attaquant portugais a contribué à la victoire 1-3 de son équipe face au Luxembourg ce mardi soir en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Avec cette nouvelle réalisation, il n’est plus très loin de s’approprier un nouveau record impressionnant.

Ronaldo compte aujourd’hui 103 buts en 173 sélections, ce qui fait de lui le meilleur buteur européen avec son équipe nationale et le 2e à l’échelle mondiale. Devant lui se place l’Iranien Ali Daei qui cumule 109 buts en 129 sélections. Faites le calcul : CR7 n’est plus qu’à six buts d’égaler ce record absolu.

Avec l’Euro qui se profile en juin, Ronaldo pourrait bien atteindre voire dépasser ce record très bientôt. Le Portugal affronte l’Espagne et Israël en amical avant le tournoi européen, où ses adversaires seront la Hongrie, l’Allemagne et la France.