Outre Besix Watpac, l'équipe Kotui comprend les sociétés néo-zélandaises Southbase Construction et Fulton Hogan, les spécialistes locaux en ingénierie sismique Lewis Bradford, les architectes de Christchurch Warren & Mahoney, et les experts mondiaux en conception de stades Populous et Mott MacDonald.

La construction du stade devrait commencer début 2022.