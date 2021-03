Bourse de Bruxelles - Les marchés se montrent à nouveau prudemment expectatifs

Vers onze heures, les indices étaient partagés et peu modifiés, le BEL 20 reperdant moins de 0,1 pc à 3.924 points avec seulement 6 de ses éléments en baisse, Telenet (35,14) étant stationnaire. KBC (62,54) et Ageas (51,62) reperdaient 1,5 et 0,7 pc tandis que AB InBev (54,55) cédait 0,5 pc. Solvay (107,75) était également négative de 0,9 pc tandis que UCB (81,58) s'appréciait de 0,3 pc, arGEN-X (236,20) et Galapagos (65,58) remontant de 0,8 et 1,5 pc. Elia (93,50) et Melexis (88,55) valaient 1,1 et 0,1 pc de plus que la veille, Aedifica (98,70) et Cofinimmo (125,60) gagnant 0,8 pc à l'instar de WDP (28,22). Aperam (38,43) était positive de 0,5 pc et Umicore (45,15), négative de 0,1 pc. Proximus (18,59) reperdait 0,8 pc tandis que Orange Belgium (22,95) gagnait par ailleurs 0,4 pc alors que Bpost (8,28) reperdait 0,5 pc.

Ekopak (15,40) faisait son entrée sur le marché bruxellois en gagnant jusqu'à 13 pc, écart ramené à 10 pc. Econocom (3,42) et Iep Invest (9,40) se distinguaient par des hausses de 3,6 et 3,9 pc à l'inverse de Inclusio (20,60) et Keyware Tech. (0,91) qui chutaient de 4,6 et 4,2 pc. IBA (16,44) et Acacia Pharma (2,51) étaient enfin en hausse de 2,7 pc chacune.

L'euro s'inscrivait à 1,1741 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,1730 la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 1,30 dollar à 1.686,10 dollars et le lingot se négociait autour de 46.170 euros, en recul de 80 euros.