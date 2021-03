Soulagement pour Bora-Hansgrohe qui a reçu le feu vert pour participer à A Travers la Flandre, à quelques heures du départ

« C’est une situation difficile non seulement pour nous, mais aussi pour les coureurs concernés. Nous sommes conscients que la santé des athlètes et la santé en général restent la priorité. Cependant, les sportifs professionnels doivent pouvoir exercer leur métier à moins qu’il y ait une raison compréhensible qui l’en empêche. Matthew Walls et les cas contacts des deux premières catégories restent en quarantaine (jusqu’à jeudi ndlr). Tous les autres coureurs et membres du staff testés négatifs depuis samedi ont officiellement terminé leur quarantaine aujourd’hui », a expliqué Ralph Denk, le manager de la formation BORA-hansgrohe qui s’alignera au départ à Waregem à midi avec Jordi Meeus, les Allemands Pascal Ackermann, Nils Politt et Marcus Burghardt, l’Autrichien Patrick Gamper, le Polonais Maciej Bodnar et l’Italien Daniel Oss