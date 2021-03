L'écart du taux d'emploi entre Belges et citoyens non UE au plus haut depuis 20 ans

Statbel a publié un nouvel bilan sur l'emploi et l'enseignement à l'issue de la stratégie UE2020. Dans ce cadre, l'objectif de l'Union européenne était, entre autres, plus d'emplois, une plus grande productivité et une plus grande cohésion sociale. Certains objectifs fondamentaux ont été fixés pour chaque pays européen à atteindre d'ici 2020. De plus, la Belgique s'était fixée un certain nombre d'objectifs supplémentaires.

A première vue, ce bilan offre une image contrastée. Par exemple, la Belgique obtient de meilleurs résultats que les objectifs européens et belges pour les jeunes qui quittent prématurément l'école et les personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur.