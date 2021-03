«Mentalité», «combativité»: Raymond Domenech tacle Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann

Son aventure au FC Nantes a été courte. Très courte, même. Huit matches, 4 partages et 4 défaites. Le bilan de Raymond Domenech (69 ans) était catastrophique et il n’a pu empêcher d’être licencié au mois de février. Depuis lors, l’ancien sélectionneur français continue à suivre l’actualité du football international. Et notamment du Barça, dont il est fan.

Interrogé par la Cadena SER, l’ex-mentor des Bleus n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait d’Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, les deux champions du monde français qui évoluent pour le club catalan. Pour Domenech, Dembélé n’a pas la bonne mentalité dans ce monde de requins qu’est le football de haut niveau. « Il ne pense pas comme les stars. Il n’a pas la même mentalité que Messi ou Cristiano, qui veulent gagner et marquer. Mais je ne le vendrais pas, il peut devenir un grand joueur. Il a les qualités, il est rapide, mais il n’a pas cette mentalité. »

Avant de poursuivre sur le cas Griezmann, qui n’a pas encore réellement convaincu depuis son arrivée au Camp Nou lors de l’été 2019. « Je ne vois pas le joueur que je connais avec le Barça ni avec la sélection française en ce moment. Quand il a signé au Barça, quelque chose s’est passé, il ne joue plus de la même manière. Ce n’est plus le joueur combatif qu’il était à l’Atlético ».