L'entreprise IT SAP veut former plus de jeunes chercheurs d'emploi

"L'écosystème SAP est un employeur important en Belgique: chaque année, nos partenaires recherchent plusieurs centaines de nouvelles recrues pour mettre en ?uvre nos technologies innovantes dans des entreprises qui cherchent à optimiser leurs processus", affirme Stijn De Beuckelaer, Directeur Général de SAP Belgique et Luxembourg. "C'est une énorme opportunité pour les demandeurs d'emploi et les nouveaux arrivants sur le marché du travail belge, d'autant plus que le nombre d'offres d'emploi dans le domaine de l'informatique ne fera qu'augmenter dans les années à venir."

Afin de soutenir ses partenaires dans leur déploiement, SAP Belgium rejoint aujourd'hui l'initiative Fresh Faces. "Cette initiative vise à mettre en relation les jeunes et anciens, et à leur montrer tous les aspects positifs d'avoir un emploi chez SAP. Outre l'utilisation des canaux sociaux classiques pour ces groupes cibles (Instagram, Facebook, etc.), une campagne d'information sera également organisée dans les écoles et universités dans les prochaines semaines", annonce l'entreprise dans un communiqué.