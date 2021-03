Erling Haaland au Bayern Munich pour remplacer Robert Lewandowski? Le patron du club bavarois réagit aux rumeurs

Erling Haaland agitera sans aucun doute le marché des transferts cet été. Citée dans de nombreux clubs prestigieux, la pépite norvégienne pourrait bien quitter le Borussia Dortmund dès le prochain mercato. Se peut-il qu’il reste tout de même en Bundesliga ? Les dernières rumeurs évoquent en effet un intérêt du Bayern Munich, qui chercherait à remplacer son buteur maison Robert Lewandowski.

Mis au courant de cette information qui circule, le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge a tenu à mettre les choses au clair : le Rekordmeister ne compte pas se mêler à la lutte pour recruter Haaland. « Je ne sais pas d’où viennent les rumeurs. Je ne peux dire qu’une chose : nous avons le meilleur footballeur du monde dans cette position (avant-centre, NDLR) », a déclaré Rummenigge au quotidien allemand Bild.

Le Polonais de 32 ans, actuellement blessé et indisponible quatre semaines, est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2023 et il a la pleine confiance de sa direction. « Je suis convaincu qu’avec son professionnalisme, la façon dont il s’entraîne et prend soin de son corps, la fin est encore bien loin », commente Rummenigge qui estime que Lewandowski est en ce moment « au sommet de sa carrière ». L’attaquant est en tout cas en bonne voie pour égaler voire battre le record de 40 buts en une saison de Gerd Muller. Il en est déjà à 35 après 26 journées de Bundesliga.