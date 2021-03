TUI fly relance ses vols depuis Anvers le 20 avril

Début novembre, les vols TUI fly avaient été suspendus à Anvers et se limitaient uniquement aux aéroports de Zaventem et Charleroi.

La semaine dernière, TUI fly avait déjà annoncé la reprise de vols depuis Ostende, et désormais elle confirme le retour de ses avions à Anvers, à raison de deux vols par semaine vers cinq destinations (Alicante, malaga, Majorque, Ibiza et Murcia) dès le 20 avril. La compagnie mise sur la fin de l'interdiction des voyages non essentiels le 19 avril.

A partir du 15 juin, TUI fly proposera une nouvelle destination depuis la cité diamantaire: elle la reliera deux fois par semaine à Avignon.