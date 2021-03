Ronaldo s’excuse «auprès de toutes les mères» pour son horrible coupe du Mondial 2002

Indéniablement, la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud restera celle de Ronaldo. Sacré avec le Brésil, l’attaquant a terminé meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations. Dont un doublé en finale contre l’Allemagne.

Mais le joueur s’était fait aussi remarquer d’une autre manière. En demi-finale et en finale, Ronaldo arborait en effet une nouvelle coupe de cheveux : rasé partout sauf sur le devant. Un choix qui avait étonné beaucoup de monde à l’époque, tant le résultat n’était pas des plus concluants.

Pourtant, le principal intéressé avait ses raisons. Et il s’est expliqué, près de vingt ans plus tard, pour Sports Illustrated, car il ne voulait plus que les médias brésiliens parlent de ses problèmes physiques. « Quand j’ai fait la coupe de cheveux, j’ai vu mes coéquipiers et leur ai demandé : ’Vous aimez ?’ Ils ont répondu : ’Non, c’est horrible ! Arrête ça !’ Mais les journalistes ont vu ma coupe de cheveux et ont oublié la blessure. » Avant de s’excuser publiquement sur le ton de l’humour : « Je m’excuse auprès de toutes les mères qui ont vu leurs enfants faire la même coupe. »