Une propriété remarquable en vente en région liégeoise (photos)

En quatre points

Par Marie-Eve Rebts

Situation

Cet ensemble immobilier est implanté au cœur d’un terrain d’un peu plus de 6 hectares dans le hameau de Béemont, à Ouffet. La zone compte quelques habitations mais son cadre est campagnard et la propriété profite de belles vues sur le Condroz. On trouve à proximité plusieurs arrêts de bus, desservis notamment par des lignes qui mènent vers Liège et Huy. Les centres de Ouffet et Tinlot accessibles en plus ou moins cinq minutes de voiture possèdent quelques commerces, et l’on retrouve aussi plusieurs écoles à moins de dix minutes. Il faut compter environ vingt minutes pour rejoindre Huy et une demi-heure pour atteindre Liège, alors qu’une nouvelle route permettra bientôt d’accéder plus rapidement à l’autoroute E42.

État général

Le château qui constitue le cœur de la propriété trouve ses premières origines au XVIIIe siècle. Il est agrémenté de cheminées, planchers, dalles de pierre bleue… et de nombreux autres éléments anciens et de caractère. Sa chaudière au mazout a été remplacée en 2009, à peu près au même moment que celle de l’habitation de la ferme. Cette dernière est isolée et possède des châssis double vitrage en bois. L’ensemble est dans un bon état d’entretien et est habitable. La propriété pourra néanmoins profiter de modernisations, et surtout d’aménagements en fonction des projets de ses futurs propriétaires. Les bâtiments nombreux et variés de la propriété ainsi que son vaste parc permettent d’envisager diverses affectations.

Disposition

La propriété rassemble plusieurs habitations, dont la principale se situe dans le château de style régence liégeoise. Il intègre de beaux espaces de réceptions, ainsi qu’une chapelle, un bureau ou encore un total de 7 chambres et 5 salles d’eau. On retrouve au sein des autres bâtiments un appartement dans l’aile centrale, une conciergerie avec deux chambres ou encore diverses pièces fonctionnelles dans l’aile ouest. La ferme accueille quant à elle un logement de 4 chambres en plus de ses nombreux extérieurs : garages, vastes granges, étables, stabulations, etc. Les dépendances sont très nombreuses et de taille variée, et sont complétées par un parc agrémenté de prés, de bois, et d’arbres remarquables.

Prix

Cette vaste propriété est mise sur le marché à 1.700.000 euros. Elle permet de nombreuses possibilités et se prêterait notamment très bien à des activités professionnelles, comme du coworking ou des ateliers.