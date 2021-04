Mons: dernière mouture pour Nova Mons

Est-ce un effet du Covid, ou ce dernier n’a-t-il fait qu’exacerber une tendance plus ancienne et plus profonde – sans doute cette seconde option est-elle plus juste ? Toujours est-il que la nuance est de moins en moins présente dans les prises de position et les débats portant sur des sujets graves – et même sur des sujets futiles. La radicalisation n’est pas le propre de certains mouvements terroristes ; elle est la tonalité majeure de nos échanges, de nos attitudes, de nos prises de position.

Nous avons tous joué un jour ou l’autre avec un logiciel de retouche d’images. La radicalisation, c’est comme lorsque nous poussons le curseur d’un réglage de contraste ou de luminosité : les nuances disparaissent, les couleurs deviennent violentes, vulgaires, et si l’on opte pour le noir et blanc, le gris s’efface. C’est parfois amusant ; le plus souvent, c’est moche, de mauvais goût. Et l’...