MediaMarkt et Saturn rayent 1.000 emplois en Allemagne, 27 jobs à la trappe en Belgique

M. De Saedeleer ajoute que l'on tentera de redéployer les personnes concernées ailleurs pour éviter les licenciements. Il n'est pas question de fermer des magasins en Belgique, dit-il.

En Allemagne, la direction met en avant le fait que la pandémie a changé à jamais le comportement d'achat. De plus en plus de clients effectuent leurs achats en ligne et la part du commerce électronique dans le total des ventes a plus que doublé au cours de l'exercice actuel. Cela oblige l'entreprise à adapter le nombre et la taille de ses magasins aux nouvelles circonstances, indique-t-elle.