Annemiek van Vleuten ouvre son compteur cette saison en remportant A Travers la Flandre

Annemiek van Vleuten a remporté la 9e édition féminine d’A Travers la Flandre (1.1). La Néerlandaise de Movistar a devancé dans un sprint à deux la Polonaise Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) au terme de 122,2 km autour de Waregem, mercredi.

Juste après que la tentative d’Audrey Cordon Ragot (Trek-Segafredo), Leah Thomas (Movistart), Alison Jackson (Liv Racing), Julie Van de Velde (Jumbo-Visma), Thamita de Jong (Bingoal Casino-Chevalmeire) et Noemi Rüegg (Stade Rochelais Charentes-Maritime) a échoué, Annemiek van Vleuten (Movistar) et Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) ont attaqué sur le Knokteberg à 36 km de l’arrivée. La Néerlandaise et la Polonaise ont rapidement pris une trentaine de secondes d’avance sur le peloton.

Le duo se jouait la victoire au sprint, où Van Vleuten, championne d’Europe en titre, lançait de loin pour décrocher sa première victoire de la saison et la première sous les couleurs de Movistar, équipe qu’elle a rejointe cette saison. L’Américaine Alexis Ryan (Canyon SRAM Racing) prenait la troisième place en se montrant la plus rapide du peloton.