Anderlecht: Damian Roden, le directeur de la performance des Mauves, va continuer à conseiller le club

Le Sporting d’Anderlecht a annoncé ce mercredi que son directeur de la performance Damian Roden va continuer à travailler comme conseiller avec le club sur base régulière, mais non-exclusive puisqu’il va également conseiller le club de MLS de Minnesota United.

Le Gallois, qui a déjà travaillé avec Vincent Kompany du côté de Manchester City, avait rejoint le club en juin pour améliorer les performances physiques des joueurs mauves. « À cause de la réglementation stricte due au Covid 19, je n’ai pas eu l’occasion de venir à Neerpede depuis janvier », a expliqué Roden dans un communiqué. « Je devrais être en quarantaine à chaque fois dans chaque sens. Ceci rendrait presque impossibles les allers-retours dans ma famille en Grande-Bretagne. C’est pourquoi le club et moi avons mis en place un cadre pour analyser, en permanence, la charge de travail et les cycles d’entraînement de l’équipe. J’agirai comme une tour de contrôle pour le staff de performance, et nous continuerons notre bon travail. Je suis heureux de poursuivre cet ambitieux projet et de faire avancer ce beau club. »

« Damian a vraiment aidé à développer une structure de performance professionnelle en ce qui concerne la charge physique, le suivi médical et les conseils nutritionnels. Damian a développé les compétences des plus jeunes membres du staff, mais à haut potentiel, comme Bram Geers (responsable du coaching physique) et Niels Mathieu (responsable de la physiothérapie) et il continuera donc à le faire », a ajouté Peter Verbeke, directeur sportif du RSCA.