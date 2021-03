Cyclisme: Dylan Van Baarle s’offre À Travers la Flandre en solitaire

Malgré plusieurs tentatives, il fallait attendre 80 km avant de voir la première tentative réussir, avec l’attaque de l’Irlandais Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), rejoint peu après par Florian Vermeersch (Lotto Soudal) et Jelle Wallays (Cofidis), vainqueur de la course en 2015.

Le Néerlandais Dylan van Baarle a remporté mercredi la 75e édition d’A Travers la Flandre (WorldTour). Le coureur d’Ineos Grenadiers s’est imposé en solitaire après 184,1 km de course entre Roulers et Waregem. Le Français Christophe Laporte (Cofidis) a pris la deuxième place, devant Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

A 85 km de la course, dans une bosse, Vermeersh devait laisser filer Hayter et Wallays. A 60 km de l’arrivée, plusieurs chutes survenaient dans le peloton. Parmi les victimes, on retrouvait les Italien Elia Viviani (Cofidis), vainqueur dimanche à Cholet, et Matteo Trentin (UAE Team Emirates), troisième de Gand-Wevelgem. Le Taaienberg contribuait à faire exploser le peloton en plusieurs morceaux, alors que l’échappée prenait fin.