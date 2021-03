Luc Asselman, le mari de Maggie De Block, démissionne après une déclaration raciste

Alors que le tribunal de première instance condamne l’Etat à lever toutes les mesures covid, on débat au Parlement d’une loi Pandémie qui encadrerait à l’avenir toute gestion de crise comparable. La N-VA attaque, le PTB aussi, le CDH et Défi itou. Dans la majorité, Ecolo, PS et MR veulent corriger le texte de la ministre de l’Intérieur.