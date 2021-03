Mesures covid illégales: l’Etat fait appel

Des décisions judiciaires et du Conseil d’Etat ont auparavant conforté le fondement de ces mesures et le fait que le gouvernement pouvait travailler par arrêté ministériel, a-t-elle fait remarquer.

L’ordonnance est tombée alors que le parlement débat de l’avant-projet de loi pandémie préparé par la ministre. Elle considère que les mesures en vigueur actuellement sont dépourvues d’une base légale suffisante. Les lois sur lesquelles le gouvernement s’appuie pour le moment visent en effet à répondre à des urgences ponctuelles et non à une crise qui dure depuis plus d’un an, a estimé le tribunal. La loi pandémie doit donc donner une base légale plus solide aux différentes mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus.