A Travers la Flandre: la chaleur a joué un rôle selon Yves Lampaert

Victorieux en 2017 et 2018, Yves Lampaert a dû se contenter de la quatrième place lors d’A Travers la Flandre mercredi. Comme d’autres concurrents, le coureur de Deceuninck-Quick Step a évoqué la chaleur, qui a laissé des traces sur le déroulement de la course.

« La première moitié de la course était vraiment très dure pour moi », a expliqué Lampaert. « Ce n’est que lors des 35 derniers kilomètres, avec l’ascension du Knokteberg, que j’ai trouvé mon niveau. Cette chaleur m’a particulière touché. Mon corps ne semblait pas du tout préparé à cette sorte de météo. La différence de température avec Gand-Wevelgem, dimanche, était grande. Je pense que beaucoup de coureurs n’étaient pas à leur meilleur niveau à cause de cela. »

La formation Deceuninck-Quick Step n’a pas dominé la course. « Sur le Stationsberg, j’étais trop loin dans le groupe », reconnaît Lampaert. « De plus, j’ai été retardé à deux reprises par une chute. Kasper Asgreen a même été impliqué dans un de ces accrochages. Davide Ballerini a connu une moins bonne journée, tout comme Julian Alaphilippe. Mais cela ne veut pas dire grand-chose par rapport au Tour des Flandres. Dimanche, ce sera une course différente, soyez-en sûrs. »