Une société de Gosselies échappe à une prise de contrôle chinoise (Paris Match)

Venyo, qui occupait une vingtaine de personnes à son siège de Gosselies, a mis au point un simulateur révolutionnaire baptisé "Fixed-based Simulator" (FSTD) et fonctionnant sur une alimentation électrique simple et sans vérin hydraulique - contrairement aux "gros simulateurs" de grands groupes qui dominent ce marché, les "Full Flight Simulators" (FFS) -, tout en donnant les mêmes sensations aux pilotes.

Car l'un des candidats repreneurs était, selon l'hebdomadaire, la société néerlandaise Wright Brothers Flight Technology (WBFT), implantée à Hoofdorp, près de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol.

"En réalité, cette entreprise concurrente de Venyo - pourtant screenée par l'Awex (Agence wallonne à l'exportation) en 2017 - est la filiale d'une compagnie chinoise : la Harbin Wright Brothers Flight Technology Ltd, active dans la fabrication de simulateurs de vol et basée à Harbin, une agglomération du nord-est de la Chine", précise 'Paris Match'.

Selon le magazine, l'un des gros actionnaires de la maison-mère chinoise de WBFT est Yu Minhong, alias Michael Yu, fondateur et président du New Oriental Education Technology Group basé à Pekin, le plus grand pourvoyeur de services éducatifs privés du pays, coté à la bourse de New York.