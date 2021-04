Coronavirus: plus de 750 patients en soins intensifs (infographie)

Avec 303 admissions hier et même 319 la veille, le nombre moyen d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 en Belgique s’élève désormais à 254 par jour. Il s’agit d’une augmentation continue de 14 % par rapport à la semaine précédente.

Plus de 300 patients atteints de Covid-19 ont été admis dans les hôpitaux hier pour la deuxième journée consécutive. C’est ce qui ressort des données les plus récentes de Sciensano. Pour la première fois depuis début décembre, il y a plus de 750 patients dans les unités de soins intensifs. Entre-temps, le nombre d’infections continue d’augmenter à un rythme stable.

Le nombre moyen d’infections est passé, entre le 21 et le 28 mars, à 4,827 par jour, soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période une semaine plus tôt. Cela signifie que le taux d’augmentation ne diminuera pas davantage pour le moment.

De même, si l’on regarde les chiffres quotidiens, on constate toujours une augmentation chaque jour par rapport au même jour une semaine plus tôt, même si cette augmentation semble de plus en plus faible. Le dimanche 28 mars, dernier jour pour lequel il existe des chiffres confirmés, on a enregistré 1.643 contaminations, contre 1.590 le dimanche 21 mars.

Tests

Le nombre de tests continue d’augmenter pour atteindre environ 68.000 par jour, soit 15 % de plus qu’il y a une semaine.

Depuis quelques jours, le taux de positivité se stabilise autour de 7,7 %, ce qui constitue une lueur d’espoir. Ce chiffre signifie que sur 100 tests effectués, une moyenne de 7,7 est positive.

Décès

Entre le 21 et le 28 mars, 27 personnes en moyenne sont mortes chaque jour des suites du Covid-19. C’est 3 % de plus qu’au cours de la période de sept jours précédente.

Au total, 23 016 personnes sont mortes des effets du Covid-19.

Vaccination

Le compteur de vaccination s’élève désormais à plus de 1,28 million de personnes (pour au moins la première dose). Entre-temps, 11,19 % de l’ensemble de la population a déjà reçu au moins un vaccin et 4,52 % a été entièrement vacciné.