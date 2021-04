Georges Gilkinet répond à Sophie Dutordoir: «On va appliquer la mesure de la fenêtre»

Le ministre de la Mobilité était l’invité de la matinale de Bel RTL. Georges Gilkinet (Ecolo) a assuré qu’il était possible de prendre le train pour se rendre à la Mer de Nord : « On peut prendre le train pour aller à la Côte, mais on va peut-être devoir attendre. » Et d’ajouter : « On essaie dans le cadre de la pandémie d’éviter les rassemblements. »

S’asseoir côté fenêtre

Le système des adultes obligatoirement collés aux fenêtres des trains s’avérera vite ingérable, explique la CEO de la SNCB. Dans une lettre, elle s’adresse au gouvernement fédéral pour soit maintenir la capacité « normale » des trains vers la côte, soit que le politique prenne une mesure d’ordre public claire. Le ministre de la Mobilité dit être en contact quotidien avec la CEO de la SNCB et « les relations très bonnes », assure-t-il. Georges Gilkinet reconnaît que le système « fenêtre » est difficile à mettre en place pour les accompagnateurs de train, mais affirme que l’« on va appliquer cette mesure ».

Fin du « Hello Belgium Railpass »

Ils sont 3,6 millions candidats à avoir demandé à profiter d’un « Hello Belgium Railpass », ce titre de transport ferroviaire créé par le gouvernement précédent pour promouvoir, en même temps, les déplacements en train et la découverte des destinations touristiques en Belgique. Le « Hello Belgium Railpass » prenait fin mercredi. « On ne va pas prolonger, on va évaluer la mesure », a indiqué le ministre de la Mobilité.