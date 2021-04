Procès George Floyd: les jurés face à des images-choc

Les jurés avaient été confrontés dès l’ouverture des débats, lundi, à la vidéo la plus connue du calvaire de l’Afro-Américain. Filmée par une passante, elle a suscité des manifestations géantes contre le racisme aux Etats-Unis et au-delà.

« Je ne suis pas mauvais »

Sur ces films, les suppliques du quadragénaire noir se font plus personnelles : « S’il vous plaît, ne me tirez pas dessus », « Je ne suis pas mauvais », « Ne me faites pas ça », « Vous me faites peur », dit-il aux agents, en assurant « être claustrophobe » quand ils essaient de le faire monter dans leur véhicule.

Face à sa résistance, ces hommes en uniforme le clouent au sol et le plus expérimenté d’entre eux, Derek Chauvin, s’installe, un genou sur son cou. Il conservera cette position pendant plus de neuf minutes, ce qui lui vaut d’être jugé pour meurtre.

Ce policier blanc de 45 ans, dont 19 au service de la police de Minneapolis, a maintenu sa pression même quand ses collègues ont noté que George Floyd « s’était évanoui » et n’avait « plus de pouls », ont confirmé les vidéos des caméras-piétons.