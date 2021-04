La valeur du noyau des Diables rouges a baissé de plus de 100 millions depuis la Coupe du monde

Si on reprend les 28 joueurs présélectionnés par Roberto Martinez pour la Coupe du Monde en Russie et une sélection de 28 joueurs les plus régulièrement repris par le coach fédéral ces derniers mois (et en tenant compte notamment du fait qu’Eden Hazard et Axel Witsel sont disponibles), on passe d’une valeur estimée en 2018 à 795,75 millions d’euros à une valeur trois ans plus tard de 693,1 millions d’euros, soit une différence d’un peu plus de 102 millions d’euros.