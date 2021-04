Des "performances solides" pour Argenta en 2020

Le groupe explique cette progression principalement par la vente du portefeuille d'assurances de la branche néerlandaise, ce qui représente un bénéfice non récurrent de 19,6 millions d'euros net. Sans les effets non récurrents, le résultat d'Argenta est de 196 millions d'euros.

Le rendement sur fonds propres s'est élevé en 2020 à 7,6% et, corrigé des résultats non récurrents, à 6,9%, ce qui est également plus élevé qu'en 2019 (6,7%).