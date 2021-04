Positions sur le vélo, jet de déchets, barrièrage: les nouvelles règles UCI sont d’application dès ce jeudi

Parmi les règles en place, on dénombre tout une série de mesures à destination des organisateurs. Des nouvelles règles de barriérage plus strictes, notamment dans les zones d’arrivée ou des règles encore plus fermes pour la circulation des véhicules en course font notamment partie de ces mesures. Les véhicules ne pourront par exemple plus dépasser la vitesse des coureurs de plus de 20 km/h.