Comment se renseigner sur les études supérieures en virtuel ?

Les mois de mars et d’avril sont habituellement ponctués de visites de campus et de salons d’information pour les futurs étudiantes et étudiants du supérieur. L’enseignement à distance depuis plus d’un an, la prolongation des mesures sanitaires et la détresse psychosociale, laissent futurs étudiants et parents avec beaucoup d’interrogations pour l’année prochaine.

À l'heure du choix pour de nombreux étudiantes et étudiants, les séances d'information et les visites de campus des universités se donneront en virtuel pour la seconde année consécutive. L'ULB maintient son calendrier de rendez-vous et propose 2 événements d'information virtuels pour répondre à toutes les questions des rhétos, parents, étudiantes et étudiants en fin de bachelier et adultes en reprise d'étude.



Le vendredi 23 avril, un rendez-vous dédié à l’information sur les Masters et le samedi 24 avril, à l’information sur les Bacheliers pour les parents et les futurs étudiants.

Salons virtuels Les sites web des universités proposent des renseignements de premier ordre : récapitulatif des programmes et des services, les salons virtuels quant à eux permettent d’aller plus loin ! C’est ici que les événements d’information virtuels de l’ULB font la différence. Grâce à la mise en ligne de salons d’information, les visiteurs pourront poser leurs questions en direct via chat aux informatrices et informateurs des différentes facultés et services ainsi qu’assister à des conférences d’information générale sur les services mais aussi à des conférences spécifiques aux facultés, exactement comme lors de journée portes ouvertes sur les campus. Le programme des conférences sera accessible en amont de l’événement pour aider le visiteur à préparer sa visite.

