Judo: Jorre Verstraeten en or en -60kg à Antalya, le Louvaniste décroche sa 1ère médaille en Grand Chelem

Jorre Verstraeten a décroché la médaille d’or en moins de 60kg au tournoi du Grand Chelem de judo d’Antalya en Turquie jeudi après-midi, soit sa première médaille dans un tournoi de cette envergure.

En finale, le Belge, médaillé de bronze en 2019 lors des jeux Européens à Minsk et à l’Euro de Prague l’an dernier, a battu le Français Walide Khyar (IJF 17), 25 ans, sur un ippon placé après 1 minute et 3 secondes de combat. Après avoir bien esquivé une première attaque de son adversaire, ancien champion d’Europe, en 2016, Verstraeten a réussi une belle prise uchi mata pour mettre à terre le Français, qui avait écopé d’un shido quelques secondes plus tôt.