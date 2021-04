Suez investit dans la construction d'une ligne de tri au port de Gand

Le budget débloqué s'élève à 10 millions d'euros.

Ce nouvel outil permettra de trier 35% de déchets industriels encombrants en plus pour ensuite pouvoir les recycler. Cela représente 21.000 tonnes de déchets par an. "ll s'agit des déchets résiduels secs des entreprises flamandes, dont Suez extrait ensuite des matériaux tels que le papier et le carton, les plastiques durs, les films plastiques, le bois, l'aluminium, le fer, etc", explique le groupe.

La construction de la nouvelle ligne de tri débutera en juin. Elle sera mise en service au printemps 2022 sur le site Hulsdonk 20, dans le port de Gand. Vingt-quatre emplois seront créés.