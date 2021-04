Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, prolonge de dix-huit mois la durée des zones d’aide flamandes et wallonnes existantes. La crise du coronavirus a fait que les entreprises de ces régions n’ont pas pu bénéficier pleinement de la mesure de soutien à la création de croissance et d’emplois. Une prolongation devrait maintenant leur donner plus de temps et d’oxygène.

« La crise du coronavirus a également perturbé les investissements des entreprises dans les régions en difficulté économique de notre pays. Compte tenu de l’objectif des zones d’aide, il est logique que nous donnions maintenant aux entreprises un délai supplémentaire pour surmonter la crise du coronavirus et travailler à la croissance et à la création d’emplois dans les années à venir », a déclaré Vincent Van Peteghem.