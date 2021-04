"De plus en plus de personnes remettent en cause l'obligation du port du masque buccal parce qu'elles sont vaccinées", explique M. Dekelver, faisant référence à "environ dix à vingt" incidents de ce type rapportés dans les magasins Delhaize.

Le porte-parole rappelle que le port d'un masque reste obligatoire pour tous dans les magasins.