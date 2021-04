Pas moins de 350 pièces authentiques retraçant la vie de Napoléon à Liège-Guillemins

En concevant cette exposition intitulée "Napoléon, au-delà du mythe", dans le cadre de "2021, année Napoléon", Europa Expo a opté pour une approche objective, critique, sans tabou et conforme à la vérité historique. Elle a ainsi été réalisée avec la collaboration d'historiens, sous la conduite du professeur Philippe Raxhon (Université de Liège), et sous le patronage de la Fondation Napoléon. Etablie dans l'espace muséal de la gare de Liège-Guillemins, cette exposition est présentée comme la plus grande exposition belge organisée dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte.

Europa Expo a conçu "Napoléon, au-delà du mythe" au départ de décors originaux, de reconstitutions, de quelque 350 pièces authentiques issues de collections privées (dont celle de Bruno Ledoux) et d'institutions belges et étrangères, d'écriteaux explicatifs et vidéos apportant des informations complémentaires. En outre, un audioguide quadrilingue accompagne le visiteur.