Un Flémallois renvoyé vers la cour d’assises pour des propos sur Facebook

L’intéressé avait commenté un article publié sur les réseaux sociaux, en octobre dernier. Celui-ci évoquait un viol, et le trentenaire avait critiqué la manière dont la victime aurait été habillée. Ses remarques avaient suscité un tollé, et plutôt que passer à autre chose, le Flémallois avait surenchéri, devenant de plus en plus excessif et menaçant dans ses propos. Il avait fini par évoquer la tuerie d’Isla Vista, commise en Californie par Elliot Rodger, un homme fier de sa misogynie.

Les écrits publiés étaient d’une telle violence qu’Interpol les avait repérés et avait alerté les autorités policières belges. Les agents de police avaient débarqué chez le Flémallois, qui avait repris sa scolarité et termine sa dernière année d’études. Inculpé de menace d’attentats, il est resté détenu depuis lors, mais la chambre des mises en accusation lui a octroyé, ce jeudi, la détention à domicile sous bracelet électronique.

Un expert psy l’a rencontré à Lantin et l’a dit responsable de ses actes. En chambre du conseil, les faits avaient été requalifiés en délit de presse, puisqu’ils avaient été partagés sur Facebook. Le délit de presse, avait conclu la chambre du conseil, ne peut être jugé que devant la cour d’assises – seules les publications incitant à la haine raciale ou à la xénophobie sont poursuivies en correctionnelle.