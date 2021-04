Nouveau coup dur pour le Real Madrid: Sergio Ramos absent contre Liverpool et pour le Clasico

Sergio Ramos, capitaine du Real Madrid et de l’Espagne, souffre d’une lésion musculaire au mollet et pourrait être écarté des terrains pendant un mois. Le joueur et le club l’ont communiqué jeudi.

Ramos, 35 ans, manquerait donc les deux rencontres du Real Madrid face à Liverpool et Mo Salah (6 et 14 avril) en quarts de finale de la Ligue des champions et le Clasico (10 avril).

Entré au jeu à la 86e mercredi contre le Kosovo, il a senti une douleur lors d’exercices après le match.