Van Aert, van der Poel et Alaphilippe: trois approches différentes avant d’affronter le Tour des Flandres

Tous les trois partent avec l’énorme étiquette de favoris sur le dos mais devront se méfier de la longue liste d’outsiders capables de jouer finement le coup tactiquement. Jasper Stuyven à Sanremo, Kasper Asgreen à l’E3 et Dylan Van Baarle sur A travers la Flandre ont montré qu’il était possible de déjouer les plans des trois ogres.

Mathieu van der Poel, l’homme à battre… qui doit se rassurer

Tenant du titre, Mathieu van der Poel est le coureur qui a le plus impressionné en ce début de saison. Le Néeerlandais a lancé sa saison au Tour des Emirats où il a remporté la première étape avant d’être rapatrié à cause des cas de Covid dans son équipe. Trop juste pour participer au Nieuwsblad, le leader de l’équipe Alpecin-Fenix a parfait sa condition sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne et le GP Samyn la semaine suivante avec des attaques à distance et une tactique trop audacieuse qui l’auront empêché d’aller chercher la victoire.