Coronavirus - Les organisateurs de voyages prolongent la validité des bons à valoir Corona

Au printemps 2020, la ministre de l'Économie Nathalie Muylle en poste à l'époque lançait le bon à valoir Corona pour les vacances à forfait. Une solution créée en collaboration avec les différentes associations professionnelles et le Cabinet du SPF Économie. Les organisateurs de voyages pouvaient émettre ces bons à valoir Corona entre le 19 mars et le 19 juin 2020 en cas d'annulation d'un voyage à forfait en raison de la pandémie.

Un an plus tard, la pandémie fait toujours rage et continue d'avoir un impact important sur les réservations de vacances, a souligné l'ABTO. Cette dernière conseille donc à ses membres de confirmer et de garantir d'ores et déjà aux voyageurs la prolongation de la validité des bons à valoir Corona qu'ils ont émis. La majorité des membres de l'ABTO ont déjà indiqué qu'ils le feraient, a-t-elle précisé.

"Il s'agit uniquement des "bons ou vouchers Corona" émis pour des vacances à forfait pendant la période du 19 mars 2020 au 19 juin 2020 sous les conditions du Décret ministériel", a toutefois précisé l'ABTO dans sa communication. Cette dernière a précisé qu'ils ne sont pas à confondre avec d'autres bons de compagnies aériennes, d'hôtels ou de campings, ou des bons émis après le 19 juin 2020.