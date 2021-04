Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine la semaine sur une note optimiste

L'indice BEL 20 abordait le week-end prolongé de Pâques avec optimisme, la séance de jeudi se terminant sur une progression de 1,00 pc de notre indice vedette à 3.938,63 points. Dix-sept de ses éléments étaient en hausse, emmenés par Aperam (39,81) et Umicore (46,51) qui gagnaient 3,62 et 2,83 pc. Aedifica (100,20) engrangeait également 2,45 pc après une importante acquisition en Allemagne. AB InBev (53,77) et Elia (94,00) avaient viré de 0,04 et 0,11 pc à la hausse tandis que KBC (62,80) portait son avance à 1,29 pc, Ageas (51,52) restant par contre négative de 0,08 pc en compagnie de Colruyt (50,76) et UCB (81,00), en baisse de 0,20 et 0,15 pc. Solvay (106,60) ne gagnait plus que 0,38 pc alors que arGEN-X (238,10) et Galapagos (67,38) remontaient de 1,58 et 1,91 pc. Proximus (18,80) et Telenet (35,34) s'appréciaient de 1,29 et 2,20 pc, Orange Belgium (23,15) et Bpost (8,25) gagnant par ailleurs 1,09 et 1,23 pc. GBL (89,20) et Sofina (292,40) étaient positives de 1,07 et 1,35 pc, Ackermans (137,10) et Melexis (91,25) progressant de 1,11 pc chacune, Cofinimmo (125,50) et WDP (28,52) de 1,05 et 1,21 pc.