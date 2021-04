Coronavirus - Les inégalités, exacerbées par la pandémie, peuvent conduire à des troubles sociaux (FMI)

"Le Covid-19 a révélé et exacerbé les inégalités préexistantes en matière de revenus et d'accès aux services de base, tels que les soins de santé et la vaccination", résume le FMI dans un rapport publié en amont des réunions de printemps.

Les effets pourraient être durables en particulier sur les enfants et les jeunes des ménages les plus pauvres.