Météo: des températures sensiblement plus fraîches à partir de vendredi

Le temps restera sec et ensoleillé ce jeudi après-midi. Il fera encore chaud sur la partie centrale et le sud du pays, avec des maxima compris entre 19 et 22 degrés. Sur le nord, les températures ne dépasseront pas 16 ou 17 degrés, tandis qu’à la côte et sur l’extrême ouest du territoire, il fera plus frais, avec des maxima de 11 à 15 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent, modéré, et assez fort au littoral, soufflera de secteur nord à nord-est.

Pendant la nuit, les nuages redeviendront progressivement plus nombreux à partir du nord du pays, mais par endroits les éclaircies resteront encore assez larges. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront également se former sur l’est. Les minima chuteront entre 1 et 5 degrés. Le vent sera généralement modéré de nord à nord-est, parfois faible sur l’est du pays.

Vendredi, le ciel sera souvent très nuageux, mais le temps sera généralement sec sur la plupart des régions. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 6 à 11 degrés.