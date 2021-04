Coronavirus: l’Union européenne s’accorde sur une répartition des 10 millions de doses de vaccin BioNTech-Pfizer

Elle a principalement confirmé ce qui avait filtré durant la journée : trois pays ont refusé le compromis mis sur la table par le Portugal, et font donc cavalier seul en ce qui concerne leur part de ces 10 millions de doses. Il s’agit de l’Autriche, de la Slovénie et de la Tchéquie, qui recevront simplement leur part « normale » de ce lot, au prorata de leur population donc.

Les 24 autres Etats membres ont décidé de se mobiliser en faveur de 5 d’entre eux, pour pallier des livraisons qui y ont démarré plus lentement. 19 pays membres, dont la Belgique, ont décidé de mettre de côté collectivement près de 3 millions de doses (2,854 millions), qui seront réparties entre 5 Etats ayant jusqu’ici reçu peu de vaccins, en plus de leur part liée au prorata de population : la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Lettonie et la Slovaquie.