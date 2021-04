La Chambre approuve l’augmentation de 575 millions d’euros de la provision corona

Les moyens supplémentaires seront entre autres utilisés pour fournir des fonds en plus pour les soins. L’institut scientifique Sciensano recevra des fonds supplémentaires pour des projets de recherche (24 millions) et pour le financement de centres de vaccination (80 millions).

Les dépenses supplémentaires d’aide sociale et économique ont également été prises en compte. L’aide accrue aux bénéficiaires du revenu d’intégration et aux CPAS a été prolongée (144 millions et 35 millions respectivement). La SNCB et Infrabel auront probablement aussi besoin d’une aide pendant le deuxième trimestre pour compenser les pertes de revenus (98 millions et 10 millions). Des prêts sont prévus pour la société de contrôle du trafic aérien Skeyes (110 millions) et pour le sauvetage du secteur des voyages (250 millions).