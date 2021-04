Plusieurs dizaines de policiers blessés et 22 arrestations lors de l’évacuation du bois de la Cambre

Lire aussi Un rassemblement qui part en vrille: un scénario difficile à éviter

A peine quelques minutes plus tard, la police a annoncé qu’elle allait procéder à l’évacuation des lieux : « Si vous restez, vous risquez une amende ou une arrestation administrative », ont prévenu les forces de l’ordre via un drone, alors que la première arroseuse arrivait sous les huées des fêtards. Sur Twitter, le bourgmestre de la ville de Bruxelles a dit comprendre que les gens aient besoin de prendre l’air, mais a justifié l’évacuation : « On ne peut pas tolérer de tels rassemblements dans le bois de la Cambre après avoir observé encore cet après-midi avec le directeur de (l’hôpital) Saint-Pierre les efforts fournis au centre de vaccination pour combattre ce virus. » Aussitôt dit, aussitôt fait, l’évacuation a rapidement commencé. Les policiers ont encerclé les badauds aux abords du lac. Face aux premières résistances des protestataires scandant le mot « liberté », la police a fait usage d’une, puis de deux et plus tard, trois autopompes. L’une d’entre elles servira à éteindre un feu allumé par quelques jeunes. Le jeu du chat et de la souris entre les forces de police et les fêtards devenus contestataires commençait. Les policiers (dont ceux à cheval) ont chargé et essuyé les premiers jets de projectiles avant de répondre par des tirs de gaz lacrymogène.