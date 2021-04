Jean-Michel Larqué critique Kylian Mbappé et lui conseille de changer de métier (vidéo)

Les propos de Kylian Mbappé continuent de faire parler chez nos voisins français. Cette fois, c’est Jean-Michel Larqué qui y a réagi. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été tendre avec l’international français dans l’émission « Top of the Foot » sur RMC.

« Si Monsieur Mbappé n’est pas content quand on dit qu’il n’est pas bon, il faut qu’il change de métier », a-t-il notamment balancé. « Il phosphore complètement le gamin. Comment un joueur qui évolue à l’étranger est moins critiqué lorsqu’il joue en équipe de France en comparaison à un joueur qui évolue dans un club français ? Son interview intervient après deux matches très moyens et je suis gentil. Il fait un métier public qui lui permet de vivre de sa passion, c’est fabuleux. Et il ne supporte pas qu’on dise qu’il a été moyen, voire pas bon pendant deux matches ? Mais où va-t-on ? »

Cette réaction fait suite aux déclarations du joueur sur RTL, critiqué après les prestations moyennes des Bleus. « Oui, ça me fatigue. Surtout quand tu joues dans un club de ton pays et que tu donnes tout pour ton équipe nationale. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et qui reviennent ici uniquement pour les Bleus. Moi, je suis là tout le temps et ça parle beaucoup plus ».