Coronavirus: près de 800 patients aux soins intensifs (infographie)

Les contaminations continuent à progresser sur base hebdomadaire mais moins rapidement que les derniers jours. Entre le 23 et le 29 mars, une moyenne de 4.814 nouvelles infections ont été identifiées chaque jour, soit une augmentation de 11 % sur une base hebdomadaire. Selon les experts, le pic en la matière pourrait être atteint la semaine prochaine. On en a encore recensé quelque 6.129 sur la seule journée de lundi. Excepté le pic de 6.279 contaminations accumulées sur la journée du lundi 22 mars, on n’avait plus connu de tels chiffres depuis la mi-novembre.